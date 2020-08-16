Длинные волосы и оголенные руки: Меган Маркл появилась на публике в новом образе

Жена принца Гарри Меган Маркл, у которой сложились непростые отношения со своими королевскими родственниками, приняла участие в виртуальном саммите 19th Represents. На герцогине Сассекской был шелковый персиковый топ от Hugo Boss и браслеты от Cartier и Monica Vinader, а длинные волосы она уложила волнами.

По слухам, королева Елизавета II не любит, когда представители королевской семьи отращивают слишком длинные волосы. Возможно, Маркл хотела показать, что теперь на нее не распространяются эти ограничения.

После переезда в США Меган Маркл изменила стиль в одежде. Больше не выполняя королевские обязанности, Маркл стала позволять себе более свободные образы, говорится в сюжете ТСН.

Во время выступления в роли хедлайнера жена принца Гарри снова пожаловалась на тяжелую жизнь, обвинила СМИ в травле.

По теме саммита Маркл сказала: «Люди хотят перемен. В том месте, где мы все находимся сейчас, наступает такой момент, когда люди начинают сомневаться в системах, в которых мы всегда верили. Если бы голоса женщин были слышны так же, как и мужские, насколько бы все было иначе «.

Отметим, саммит был посвящен 100-летию принятия 19-й поправки к Конституции США. Это изменение позволяет женщинам голосовать.

Напомним, недавно стало известно, что Меган и Гарри живут в новом шикарном доме в Санта-Барбаре.

Ранее «ФАКТЫ», сообщали о том, какой резонанс произвела книга о герцоге и герцогине Сассекских, вышедшая на днях в Британии и США. В ней подробно описывается, как познакомились Гарри и Меган, как развивался их роман, а также почему не сложились отношения Маркл с родственниками ее супруга.

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