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Шоу-бизнес

Певица Alyosha вернулась домой после родов: Тарас Тополя порадовал сеть семейным фото

20:41 16 августа 2020
alyosha и тарас тополя

Певица Alyoshа (Елена Тополя), родив 15 августа дочку, решила не оставаться надолго в больничных стенах. Уже 16 августа счастливый отец Тарас Тополя показал фотографии воссоединившейся семьи.

Судя по снимкам в Instagram, под одной крышей отлично уживаются три поколения. Приятные заботы о новорожденной Марии взяли на себя двое старших детей звездной пары — Роман и Марк.

тополя тарас

Напомним, о готовящемся пополнении в семье лидера группы «АНТИТІЛА» и известной певицы, участницы «Евровидения» стало известно еще в феврале нынешнего года. Alyosha с мужем были уверены, что все их дети найдут общий язык. Роман сможет заботиться о младшей сестричке, а Марк в силах защитить девочку от тех, кто захочет ее обидеть.

Фото tarastopolia/Instagram

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