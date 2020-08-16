Певица Alyosha вернулась домой после родов: Тарас Тополя порадовал сеть семейным фото

Певица Alyoshа (Елена Тополя), родив 15 августа дочку, решила не оставаться надолго в больничных стенах. Уже 16 августа счастливый отец Тарас Тополя показал фотографии воссоединившейся семьи.

Судя по снимкам в Instagram, под одной крышей отлично уживаются три поколения. Приятные заботы о новорожденной Марии взяли на себя двое старших детей звездной пары — Роман и Марк.

Напомним, о готовящемся пополнении в семье лидера группы «АНТИТІЛА» и известной певицы, участницы «Евровидения» стало известно еще в феврале нынешнего года. Alyosha с мужем были уверены, что все их дети найдут общий язык. Роман сможет заботиться о младшей сестричке, а Марк в силах защитить девочку от тех, кто захочет ее обидеть.

Фото tarastopolia/Instagram

80

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter