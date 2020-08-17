- 06:09 Наступает на пятки: Трамп значительно сократил отставание от Байдена
- 05:55 Тихановская вскоре объявит себя победительницей выборов, — штаб
- 05:23 Украина в ПАСЕ предложила принять декларацию по ситуации в Беларуси
- 04:15 "Такие страхи есть": лидеры стран ЕС призвали не допустить повторения "крымского сценария" в Беларуси
- 03:30 В РФ заметили автозаки без номеров, которые двигались в сторону границы с Беларусью
- 02:51 "Хуже CNN": Трамп раскритиковал "любимый" телеканал
- 02:28 Врачи научились предугадывать скорую смерть пациента по зрачкам
- 01:51 Население не пострадает: в Германии рассказали, какие санкции намерены ввести против Беларуси
- 01:20 В Минздраве заявили о возможности переноса местных выборов
- 00:57 Сын Лукашенко и генпрокурор Беларуси лично извинились перед задержанными "вагнеровцами", – СМИ
- 00:32 Брать мазок не потребуется: в США разрешили применять новый тест на коронавирус по образцу слюны
- 16.08 23:56 В ЕС заявили о солидарности с народом Беларуси
Не видели внуков четыре года: Анджелина Джоли запретила детям посещать родителей Питта
Не сумевшая простить экс-супругу Брэду Питту то, что он «перевернул вверх дном» ее жизнь, Анджелина Джоли продолжает «мстить» актеру всеми доступными ей способами, в том числе и запрещая детям навещать бывших свекра со свекровью.
Об этом пишет The Sun.
Сообщается, что мать и отец голливудского актера не видели внуков с 2016 года.
«Когда они были вместе, Брэд и Анджелина часто привозили детей к их бабушке и дедушке. У Питтов огромный задний двор, и зимой дети катались на санках, а летом сидели у костра», — рассказал собеседник издания.
Дети также не присутствовали на недавнем юбилее бабушки. Джейн Питт отметила 80-летие в Калифорнии.
Отмечается, что у Джоли с самого начала не сложились отношения со свекровью.
«Джейн — консервативная христианка, которая высказывается против однополых браков. Анджелина, в свою очередь, придерживается либеральных взглядов, и у нее были отношения с девушками. Так что о дружбе не могло быть и речи», — отметил источник.
Как известно, Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году. У пары шестеро детей, из них трое приемных. Спустя два года Джоли подала документы на развод. Она решила пойти на это из-за несогласия с методами воспитания Питта. Сообщалось, что поводом для расставания стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный актер ударил старшего сына Мэддокса, однако эта информация не подтвердилась. Пара завершила бракоразводный процесс в апреле 2019 года.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в мае Анджелина Джоли поставила Брэду Питту ультиматум: ни в коем случае не допускать общения их детей с его нынешними пассиями — бывшей женой Дженнифер Энистон и актрисой Алией Шокат.73
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?
Ветер: 0 м/с C
Давление: 748 мм