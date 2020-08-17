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Шоу-бизнес

Не видели внуков четыре года: Анджелина Джоли запретила детям посещать родителей Питта

4:52 17 августа 2020
Брэл Питт с детьми

Не сумевшая простить экс-супругу Брэду Питту то, что он «перевернул вверх дном» ее жизнь, Анджелина Джоли продолжает «мстить» актеру всеми доступными ей способами, в том числе и запрещая детям навещать бывших свекра со свекровью.

Об этом пишет The Sun.

Сообщается, что мать и отец голливудского актера не видели внуков с 2016 года.

«Когда они были вместе, Брэд и Анджелина часто привозили детей к их бабушке и дедушке. У Питтов огромный задний двор, и зимой дети катались на санках, а летом сидели у костра», — рассказал собеседник издания.

Дети также не присутствовали на недавнем юбилее бабушки. Джейн Питт отметила 80-летие в Калифорнии.

Отмечается, что у Джоли с самого начала не сложились отношения со свекровью.

«Джейн — консервативная христианка, которая высказывается против однополых браков. Анджелина, в свою очередь, придерживается либеральных взглядов, и у нее были отношения с девушками. Так что о дружбе не могло быть и речи», — отметил источник.

Как известно, Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году. У пары шестеро детей, из них трое приемных. Спустя два года Джоли подала документы на развод. Она решила пойти на это из-за несогласия с методами воспитания Питта. Сообщалось, что поводом для расставания стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный актер ударил старшего сына Мэддокса, однако эта информация не подтвердилась. Пара завершила бракоразводный процесс в апреле 2019 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в мае Анджелина Джоли поставила Брэду Питту ультиматум: ни в коем случае не допускать общения их детей с его нынешними пассиями — бывшей женой Дженнифер Энистон и актрисой Алией Шокат.

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