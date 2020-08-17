- 07:36 Жара и местами грозы: синоптики уточнили прогноз на начало недели
- 07:21 Испанская «Севилья» стала первым финалистом Лиги Европы: видеообзор матча
- 07:07 Ночью сожгли машину, на которой работал журналист Михаил Ткач
- 06:09 Наступает на пятки: Трамп значительно сократил отставание от Байдена
- 05:55 Тихановская вскоре объявит себя победительницей выборов, — штаб
- 05:23 Украина в ПАСЕ предложила принять декларацию по ситуации в Беларуси
- 04:15 "Такие страхи есть": лидеры стран ЕС призвали не допустить повторения "крымского сценария" в Беларуси
- 03:30 В РФ заметили автозаки без номеров, которые двигались в сторону границы с Беларусью
- 02:51 "Хуже CNN": Трамп раскритиковал "любимый" телеканал
- 02:28 Врачи научились предугадывать скорую смерть пациента по зрачкам
- 01:51 Население не пострадает: в Германии рассказали, какие санкции намерены ввести против Беларуси
- 01:20 В Минздраве заявили о возможности переноса местных выборов
"Рыбачка" Даша Астафьева заинтриговала поклонников невиданным "зверем"
Украинская певица Даша Астафьева не перестает удивлять своих поклонников, примеряя на себя различные виды занятий, хобби и увлечений. Недавно она побывала в роли «секси-библиотекарши», теперь же решила поупражняться в рыбной ловле.
Своими достижениями певица-модель традиционно делится в соцсети, проводя своеобразную «викторину» для поклонников.
Так, накануне вечером звезда Playboy опубликовала фото странной рыбины в своей руке и снабдила его надписью: «Вот, это я понимаю, отдых… Ану-ка, кто угадает, что за зверь?»
Удивленные фанаты начали наперебой предлагать свои варианты названия рыбы: «форель», «акулка», «мерлуза», «пиранья», «скумбрия», «корифена»
При этом каждый приводил доводы в пользу своего названия.
Видя, что спор явно затянулся, Даша решила прервать его, опубликовав еще один пост, в котором привела название своей «золотой рыбки».
«Махи-Махи … Рыба моей мечты)», — отметила она.
«Ах, да» — «загудели» в аккаунте поклонники, припомнив, что «махи-махи» — это народное название рыбы, принадлежащей к монотипическому семейству Корифеновых — корифены. Такое название рыбе корифене дали жители Карибских островов, также эта рыба известна под названием золотая макрель. Взрослые рыбы махи-махи (корифены) могут вырастать до 2 метров в длину, а весом достигать около 15 килограммов. Спинка рыбы может быть окрашена как синим, так и зеленым цветом.
«Какая красивая», «Красота!», «Действительно рыбка-мечта», — снова посыпались комплименты — то ли на рыбину, то ли на саму Дашу.
А один фанат даже поблагодарил певицу: «Ніколи нічого подібного не бачив. Дякую за науку».
Так певица непроизвольно стала повышать образовательный уровень своих фанатов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале лета Даша Астафьева удивила фанатов «ВИА Грой» в собственном исполнении.54
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Путь от машины был в крови: в Харькове таксист с перерезанной шеей самостоятельно добрался до больницы
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!
Ветер: 2 м/с С-З
Давление: 748 мм