"Рыбачка" Даша Астафьева заинтриговала поклонников невиданным "зверем"

Украинская певица Даша Астафьева не перестает удивлять своих поклонников, примеряя на себя различные виды занятий, хобби и увлечений. Недавно она побывала в роли «секси-библиотекарши», теперь же решила поупражняться в рыбной ловле.

Своими достижениями певица-модель традиционно делится в соцсети, проводя своеобразную «викторину» для поклонников.

Так, накануне вечером звезда Playboy опубликовала фото странной рыбины в своей руке и снабдила его надписью: «Вот, это я понимаю, отдых… Ану-ка, кто угадает, что за зверь?»

Удивленные фанаты начали наперебой предлагать свои варианты названия рыбы: «форель», «акулка», «мерлуза», «пиранья», «скумбрия», «корифена» и т. д.

При этом каждый приводил доводы в пользу своего названия.

Видя, что спор явно затянулся, Даша решила прервать его, опубликовав еще один пост, в котором привела название своей «золотой рыбки».

«Махи-Махи … Рыба моей мечты)», — отметила она.

«Ах, да» — «загудели» в аккаунте поклонники, припомнив, что «махи-махи» — это народное название рыбы, принадлежащей к монотипическому семейству Корифеновых — корифены. Такое название рыбе корифене дали жители Карибских островов, также эта рыба известна под названием золотая макрель. Взрослые рыбы махи-махи (корифены) могут вырастать до 2 метров в длину, а весом достигать около 15 килограммов. Спинка рыбы может быть окрашена как синим, так и зеленым цветом.

«Какая красивая», «Красота!», «Действительно рыбка-мечта», — снова посыпались комплименты — то ли на рыбину, то ли на саму Дашу.

А один фанат даже поблагодарил певицу: «Ніколи нічого подібного не бачив. Дякую за науку».

Так певица непроизвольно стала повышать образовательный уровень своих фанатов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале лета Даша Астафьева удивила фанатов «ВИА Грой» в собственном исполнении.

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