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Шоу-бизнес

Беременная Светлана Тарабарова готовится к родам на берегу озера (видео)

13:30 17 августа 2020
тарабарова

Певица Светлана Тарабарова, готовясь к пополнению в семье, не теряет ни грации, ни легкости движений. Исполнительница записала видео, как будучи на солидном сроке беременности легко и изящно танцует возле озера за городом.

В качестве музыкального сопровождения Тарабарова использовала свою песню «Крила». Видео опубликовано на странице Светланы в Instagram.

Певица с мужем объявили, что вскоре ожидают появления на свет дочки. 11 августа семья устроила вечеринку BabyShower в честь будущего приятного события.

Пока у Светланы и ее супруга Алексея Бондаря один ребенок — сын Иван, которому осенью исполнится два года.

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