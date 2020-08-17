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Беременная Светлана Тарабарова готовится к родам на берегу озера (видео)
Певица Светлана Тарабарова, готовясь к пополнению в семье, не теряет ни грации, ни легкости движений. Исполнительница записала видео, как будучи на солидном сроке беременности легко и изящно танцует возле озера за городом.
В качестве музыкального сопровождения Тарабарова использовала свою песню «Крила». Видео опубликовано на странице Светланы в Instagram.
Mood video #Крила створюю, щоб надихати вас Напиши під цим відео у коментах питання — я відповім Найкращі репостну в сторіз і відмічу тебе Разом ми створюємо з вами позитивну атсмосферу, навіть коли важко. Зараз саме час. Magic dress @annayakovenko #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики
Певица с мужем объявили, что вскоре ожидают появления на свет дочки. 11 августа семья устроила вечеринку BabyShower в честь будущего приятного события.
Пока у Светланы и ее супруга Алексея Бондаря один ребенок — сын Иван, которому осенью исполнится два года.11
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