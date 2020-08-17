Зеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины

В понедельник, 17 августа президент Владимир Зеленский присвоил (посмертно) звание Героя Украины с вручением ордена Государства Андрею Кузьменко, известному как Кузьма Скрябин, Об этом сообщает сайт президента Украины.

Указ о награждении известного певца, телеведущего и продюсера подписан в день его рождения — Андрею Кузьменко исполнилось бы 52 года. Звание присвоено за заслуги в формировании культурного пространства Украины, многолетнюю творческую и общественную деятельность.

«С началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие — ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом — заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украину», — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что единственная дочь Кузьмы-Скрябина вышла замуж за студента медуниверситета.

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