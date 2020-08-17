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Стартовали съемки фильма по книге Кузьмы Скрябина
Во Львове стартовали съемки фильма по книге известного украинского музыканта Кузьмы Скрябина «Я, „Победа“ и Берлин». Повесть увидела свет в 2006 году и рассказывает о приключениях самого Андрея Кузьменко (Скрябина), который в начале девяностых отправилсявместе с другом Бардом в Берлин на ржавой «Победе». Парни хотели обменять авто у немецкого коллекционера на шестисотый «Мерседес». Но бурная ночная жизнь немецкой столицы оказалась полна невероятных приключений, которые меняют характер главного героя и помогают найти свое настоящее «я».
Имя актера, который сыграет главную роль — Андрея Кузьменко — пока держится в тайне. Известно, что съемки пройдут во Львове, Киеве и Берлине.
- Мы начали снимать во Львове в день рождения Кузьмы, — рассказала режиссер картины Ольга Ряшина. - Все не случайно. На старте нас окружали знаковые места — церковь Святого Андрея и мединститут, в котором учился Кузьма.
Зрителей обещают удивить воспроизведением атмосферы 90-х, разнообразием локаций, постоянной сменой персонажей, бесконечными приключениями и фирменным юмором. В фильме прозвучат оригинальные кавер-версии самых известных хитов Кузьмы Скрябина в исполнении популярных украинских артистов.
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