В Украине разгорелся скандал вокруг отстранения 12-летнего мальчика от участия в детском «Евровидении»

От участия в детском «Евровидении» отстранили 12-летнего волынского школьника Максима Ткачука. Ранее скандал в отборе на «Евровидение» произошел с певицей Maruv.

О причинах отстранения мальчика рассказал в своем Facebook председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

В начале 2020 года Максим Ткачук, волынский школьник возрастом 12 лет, сирота, победил с песней «Смуглянка» в конкурсе «Stars of the Albion», который проходил в Лондоне. Затем его бабушка подала документы на детское «Евровидение», не указав участие в лондонском конкурсе.

Аласания приводит пункт правил детского «Евровидения», в котором говорится: «участник гарантирует, что не совершал концертную деятельность, выступления, участие в любых публичных и/или частных мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т. д. страны-агрессора».

«Конкурс „Stars of the Albion“, 28.02.2020 — 01.03.2020 был соорганизован конторой „Русский дом / Представительство Россотрудничества в Лондоне“. Эта организация является органом исполнительной власти РФ. Правила нарушены. Участие в Евровидении отменено», — написал Аласания.

Он категорически опровергает домыслы, что школьника отстранили якобы из-за исполнения песни «Смуглянка».

Ранее сообщалось, что фаворитки отбора на «Евровидение» отказались признавать оккупацию Крыма.

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