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Настя Каменских шокировала поклонников обнаженным фото
Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно порадовала фанатов рассказом о любимой собачке и ее щенках, в Instagram опубликовала эротическое фото на фоне природы.
Девушка с распущенными волосами стоит в высокой траве и держит над головой букет полевых цветов.
Снимок певица сопроводила рассказом о том, как любит лето и чувствует единение с природой.
«У меня есть традиция — каждый месяц в теплое время года я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь. Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого. Когда ничто не мешает стать единым целым со Вселенной, которая создала нас. Только я и природа, и ничто — ни одежда, ни мысли, ни окружающие — не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли, воздуха и растений.
Стоя на лугу, с широко закрытыми глазами, я чувствую наполнение каждой клеточки тела силой и смыслом. Я черпаю вдохновение, открыв разум и душу, оставив все мысли и слова за пределами этого луга. Я слушаю только Вселенную и наполняюсь. В такие моменты особенно чувствуешь, как прекрасно все, что тебя окружает», — пишет Настя.
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Артистка решила поделиться со своими поклонниками важным для нее путешествием.
«Это встреча с внешним и моим внутренним миром, который с каждым днем жизни все интереснее и интереснее изучать. Как же важны для меня такие дни, ведь побыв наедине с природой и собой, чувствуешь, что приходит особое вдохновение, необычные идеи и мысли и открывается особое озарение», — добавила певица.
Фанаты оставили восторженные комментарии под красивым снимком.
Напомним, во время отдыха в Турции певица показала идеальную фигуру в купальнике.
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