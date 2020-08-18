27.15 / 27.39 32.01 / 32.49
Киев: +30
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Настя Каменских шокировала поклонников обнаженным фото

17:25 18 августа 2020
Каменских

Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно порадовала фанатов рассказом о любимой собачке и ее щенках, в Instagram опубликовала эротическое фото на фоне природы.
Девушка с распущенными волосами стоит в высокой траве и держит над головой букет полевых цветов.

Снимок певица сопроводила рассказом о том, как любит лето и чувствует единение с природой.

«У меня есть традиция — каждый месяц в теплое время года я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь. Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого. Когда ничто не мешает стать единым целым со Вселенной, которая создала нас. Только я и природа, и ничто — ни одежда, ни мысли, ни окружающие — не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли, воздуха и растений.
Стоя на лугу, с широко закрытыми глазами, я чувствую наполнение каждой клеточки тела силой и смыслом. Я черпаю вдохновение, открыв разум и душу, оставив все мысли и слова за пределами этого луга. Я слушаю только Вселенную и наполняюсь. В такие моменты особенно чувствуешь, как прекрасно все, что тебя окружает», — пишет Настя.

Артистка решила поделиться со своими поклонниками важным для нее путешествием.

«Это встреча с внешним и моим внутренним миром, который с каждым днем жизни все интереснее и интереснее изучать. Как же важны для меня такие дни, ведь побыв наедине с природой и собой, чувствуешь, что приходит особое вдохновение, необычные идеи и мысли и открывается особое озарение», — добавила певица.

Фанаты оставили восторженные комментарии под красивым снимком.

Напомним, во время отдыха в Турции певица показала идеальную фигуру в купальнике.



5

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Очередь на КПВВ

Требовали деньги или золотые серьги: на линии разграничения на Донбассе орудуют мошенники

Зеленский

Перемен нет: политтехнолог рассказал, при каком условии украинцы выйдут на Майдан против Зеленского

Мангер и Левин на скамье подсудимых

Дело Гандзюк: Левина доставили в суд полуголым (фото, видео)

казаки

В России "казаки" заявили, что бесконтактные термометры стирают память

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер