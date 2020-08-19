Дочь Фреймут перепутала Притулу со своим отцом (фото)

Умилившая в начале года Сеть снимком с маленькой дочерью Евдокией телеведущая Ольга Фреймут продолжает раскрывать подробности из жизни малышки.

Так, накануне она опубликовала в своем Instagram архивное фото с Сергеем Притулой и Александром Педаном — еще с тех времен, когда веселая троица ввела на «Новом канале» утреннее шоу «Подъем».

При этом Оля попыталась рассказать о смешной реакции дочери на снимок.

«Евдокия смотрит на это фото и говорит: «Мамочка, ты и папа (на Притулу) и брат Валерий (на Педана)», — процитировала телеведущая.

Очевидно, Фреймут хотела посмеяться над тем, как выглядела сама и ее друзья в далеком 2008 году.

Но, скорее всего, вопреки намерениям, звезда телеэкрана запустила в поклонниках «волну ностальгии».

Глядя на фото и сравнивая нынешних 38-летних Педана и Фреймут, а также 39-летнего Притулу с юными и озорными ребятами на снимке, фанаты, вероятно, не могли не «пустить слезу умиления», и начали наперебой вспоминать легендарную передачу, а также самих себя в далекие школьные (студенческие) годы.

«Помню как я просыпалась в школу и каждый день вы меня делали чуточку веселей», «Пiдйом!!!», «Лучший подъем который я смотрела каждое утро!», «Я дивилася Ваш підйом», «Я до сих пор жду 2 сезон (((«, «Ох, скільки перших уроків було прогуляно через ваш «підйом», «Прекрасные все трое, но Ольга самая яркая. Любим Вас», «Очень любили вас втроем! Постоянно на учебу и работу опаздывали, залипали на «Подъем», «Ви були класною командою!», «Наша Українська гордість», — пишут благодарные поклонники.

Конечно, в комментариях вскользь похвалили Евдокию за любознательность и юмор, также упомянули мэрские амбиции Притулы, но основная масса похвал и комментов досталась на долю «Подъема» и его талантливых ведущих.

Впору было вспомнить классика с его «Как молоды мы были»…

Напомним, что в настоящее время Фреймут замужем за телепродюсером Владимиром Локотко — бывшим генеральным директором «Нового канала», а ныне — гендиректором StarLight Production. В этом браке родились Евдокия и четырехлетний Валера. Кроме того, у Фреймут есть 14-летняя дочь Злата Митчелл от первого брака.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ольга Фреймут появится на паркете в паре с именитым хореографом Ильей Падзина. Илья впервые принимает участие в шоу.

88

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter