- 07:04 Дожди с грозами и жара: синоптики рассказали, какой будет погода в середине недели
- 06:59 Яблочный Спас: традиции и запреты праздника
- 06:57 Режиму Лукашенко пришел конец, — глава бундестага Германии
- 05:49 Первый пошел: Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов
- 05:25 Занизили цену в десятки раз: в Запорожье СБУ разоблачила махинации с коммунальной землей на миллионы гривен
- 04:55 Страны G7 в ближайшее время предложат план реформы ВОЗ: что об этом известно
- 04:25 Цепкало предложил Тихановской стать «переходным президентом»
- 03:30 Ужасная жара: в Долине Смерти зафиксировали самую высокую температуру на Земле за последние 107 лет
- 03:10 Убьет десятки тысяч людей: стали известны объемы ядерных запасов КНДР
- 02:53 Ученые разработали частицы, останавливающие развитие кариеса
- 01:58 Путин лично руководил взломом серверов противников Трампа: в Сенате США представили важный доклад
- 01:22 Ожидаются новые санкции: лидеры стран ЕС проведут в среду экстренный саммит по Беларуси
Дочь Фреймут перепутала Притулу со своим отцом (фото)
Умилившая в начале года Сеть снимком с маленькой дочерью Евдокией телеведущая Ольга Фреймут продолжает раскрывать подробности из жизни малышки.
Так, накануне она опубликовала в своем Instagram архивное фото с Сергеем Притулой и Александром Педаном — еще с тех времен, когда веселая троица ввела на «Новом канале» утреннее шоу «Подъем».
При этом Оля попыталась рассказать о смешной реакции дочери на снимок.
«Евдокия смотрит на это фото и говорит: «Мамочка, ты и папа (на Притулу) и брат Валерий (на Педана)», — процитировала телеведущая.
Очевидно, Фреймут хотела посмеяться над тем, как выглядела сама и ее друзья в далеком 2008 году.
Но, скорее всего, вопреки намерениям, звезда телеэкрана запустила в поклонниках «волну ностальгии».
Глядя на фото и сравнивая нынешних 38-летних Педана и Фреймут, а также 39-летнего Притулу с юными и озорными ребятами на снимке, фанаты, вероятно, не могли не «пустить слезу умиления», и начали наперебой вспоминать легендарную передачу, а также самих себя в далекие школьные (студенческие) годы.
«Помню как я просыпалась в школу и каждый день вы меня делали чуточку веселей», «Пiдйом!!!», «Лучший подъем который я смотрела каждое утро!», «Я дивилася Ваш підйом», «Я до сих пор жду 2 сезон (((«, «Ох, скільки перших уроків було прогуляно через ваш «підйом», «Прекрасные все трое, но Ольга самая яркая. Любим Вас», «Очень любили вас втроем! Постоянно на учебу и работу опаздывали, залипали на «Подъем», «Ви були класною командою!», «Наша Українська гордість», — пишут благодарные поклонники.
Конечно, в комментариях вскользь похвалили Евдокию за любознательность и юмор, также упомянули мэрские амбиции Притулы, но основная масса похвал и комментов досталась на долю «Подъема» и его талантливых ведущих.
Впору было вспомнить классика с его «Как молоды мы были»…
Напомним, что в настоящее время Фреймут замужем за телепродюсером Владимиром Локотко — бывшим генеральным директором «Нового канала», а ныне — гендиректором StarLight Production. В этом браке родились Евдокия и четырехлетний Валера. Кроме того, у Фреймут есть 14-летняя дочь Злата Митчелл от первого брака.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ольга Фреймут появится на паркете в паре с именитым хореографом Ильей Падзина. Илья впервые принимает участие в шоу.88
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!
Ветер: 0 м/с C
Давление: 741 мм