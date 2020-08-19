Умер Бен Кросс из фильма Star Trek

Во вторник, 18 августа, в Австрии скончался известный британский актер Бен Кросс, ему было 72 года. 1 августа в возрасте 85 лет скончался популярный американский актер Уилфорд Бримли.

Кросс умер в Вене после недолгой болезни. Состояние здоровья актера резко ухудшалось в течение последней недели. У него остались жена, двое детей и трое внуков.

О смерти актера в Facebook рассказала его дочь Лорен. Впоследствии информацию подтвердило издание The Associated Press.

Отмечается, что Кросс недавно завершил съемки в фильме ужасов «Свет дьявола», премьера которого запланирована на 2021.

Бен Кросс родился в Лондоне в 1947 году. Учился в Королевской Академии Драматических Искусств. Его путь к международной славе начался с участия в мюзикле «Чикаго». Затем он снялся в оскароносных «Огненных колесницах».

Кросс также снимался в «Первом рыцаре», «Звездном пути» (Star Trek), «Бен Гуре», сериалах «Сумеречная зона», «Байки из склепа», «Полтергейст: Наследие».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти культового британского режиссера Алана Паркера. Он скончался 31 июля в возрасте 76 лет.

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