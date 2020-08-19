Михаила Ефремова возле суда встретили поклонницы: момент попал на видео

Российского актера Михаила Ефремова, которого недавно выписали из Боткинской больницы, привезли на очередное заседание Пресненского суда Москвы.



Встречала актера толпа поклонниц с криками: «Не-ви-но-вен! Мы вам верим!».

Напомним, Ефремова увезли в больницу 11 августа, прервав заседание суда по делу о смертельном ДТП с его участием. 8 июня автомобиль актера протаранил встречную машину. Второй водитель погиб. Судебные слушания по резонансному делу начались 29 июля.

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