Шоу «Маскарад» с Владом Ямой и Натальей Могилевской и проект «Маска»: новинки осеннего ТВ-сезона

Работа над шоу и сериалами остановилась лишь во время жестких ограничений, а с начала июня возобновилась с соблюдением всех карантинных норм. Украинские телеканалы запустили новые развлекательные шоу: «Маска» («Украина»), «Маскарад» («1+1»). Из осеннего эфира СТБ исчез «Х-фактор», зато на смену ему пришел проект «Холостячка», на который продюсеры возлагают большие надежды.

Съемки «У кого больше?» проходили в 12 экзотических странах еще до карантина

«Новый канал» приступил к съемкам уже десятого сезона «Хто зверху?». Ведущие неизменны — Сергей Притула и Леся Никитюк.

— Такое впечатление, что весь шоу-бизнес проснулся после зимней спячки и захотел в «Хто зверху?» — рассказала Леся. — У многих появилось желание играть и выигрывать.

За один съемочный день «Хто зверху?» обычно записывают две программы. Участниками первых эпизодов стали: Елена-Кристина Лебедь, Светлана Тарабарова, Катерина Никитина, Гарик Бирча. Сергей Притула говорит, что совершенно не устал от проекта, такое постоянство говорит лишь о настоящем профессионализме.

Уже несколько недель продолжаются съемки «Супер Топ-модель по-украински». В нынешнем шоу примут участие девушки из предыдущих шести сезонов. На этот раз реалити снимают исключительно в Украине, используя нестандартные и впечатляющие локации. Неизменными останутся ведущая — супермодель Алла Костромичева — и пара экспертов: Соня Плакидюк и Сергей Никитюк. Место третьего эксперта в каждом эпизоде будут по очереди занимать специалисты из мира моды или шоу-бизнеса.

— Ради начала съемок я прилетела в Киев из Нью-Йорка, — рассказала Алла Костромичева. — Интересно посмотреть, как изменились участницы прошлых сезонов и узнать, что сейчас происходит в их жизни.

«Новый канал» решился на съемки продолжения сериала «Первые ласточки». Правда, это будет совершенно другая история с новыми персонажами. А вот актерский состав практически не изменился: Александр Рудинский, Максим Девизоров, Максим Самчик, Олег Гоцуляк, Таисия Щурук.

— Если бы я продолжил прошлогоднюю историю, это была бы фабула, высосанная из пальца, — признался сценарист сериала Евгений Туник. — Поэтому мы первыми в Украине создали сериал-антологию.

В осеннем сезоне на канале появятся сразу несколько тревел-реалити. Съемки «У кого больше?» проходили в 12 экзотических странах, куда отправились журналисты проекта в поисках заработка. Реалити снимали еще до карантина в странах Африки и Азии — в течение полугода

— После каждой командировки я говорил, что она последняя, — рассказал один из ведущих проекта Максим Узол. — Приходилось получать пять-семь прививок в руки-ноги перед каждой командировкой. Минус четыре килограмма после каждой поездки, минимум два месяца восстановления, а еще лечение. Но сейчас, когда я отдохнул, понимаю, что хочу в это пекло снова.

Леся Никитюк во время карантина сняла второй сезон «Le Маршрутки». Она колесила по родной стране вместе с водителем Богданом Богдановичем, роль которого исполнил актер Игорь Новинчук. Леся побывала на Волыни, в Карпатах, на Черноморском побережье.

Леся Никитюк во время карантина сняла второй сезон «Le Маршрутки». Фото «Нового канала»

Еще один проект «Нового канала», который снимался вдали от родины, — «Кохання на виживання». Его ведущим стал музыкант Олег Кензов. Пары, которые решили проверить свои чувства, отправились в жаркую Латинскую Америку. Говорят, команда «Кохання на виживання» между собой называет этот сезон адским.

Идут съемки второго сезона шоу «Дети против звезд», в котором юные таланты бросают вызов знаменитым соперникам. Ведущий проекта — Сергей Притула. Над шоу работает обновленная команда во главе с Максимом Пастуховым. В первых эпизодах проекта появятся Екатерина Кухар, Влад Яма и Виктория Булитко.

Участники съемочного процесса проекта «Маска» подписывают договор о неразглашении

В начале лета канал «Украина» приступил к съемкам нового масштабного проекта «Маска» — адаптации мирового бестселлера The Masked Singer. Участниками музыкального шоу-детектива станут украинские актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики. Личность каждого из них — тайна, разгадать которую должны зрители. Одетые в удивительные маски и костюмы, которые скрывают их личности, звезды будут соревноваться в песенных поединках.

Известно, что все участники съемочного процесса подписывают договор о неразглашении. Кто из звезд скрывается под маской, знает очень ограниченный круг людей. Чтобы сохранить имена участников в тайне, с артистами во время съемок будет находиться охрана.

Канал также заканчивает съемки второго сезона сериала «На твоей стороне» с Даной Абызовой в главной роли и 40-серийного детективного сериала «Выходите без звонка».

По-прежнему в эфире остается проект «Реальная мистика». Сейчас в Киеве идут съемки новых эпизодов — запутанных историй, разобраться в которых помогает команда экспертов Андрея Дебрина.

Канал «1+1» открывает осенний эфир четвертым сезоном обновленных «Танцев со звездами». На паркет выйдут четырнадцать звезд, среди которых: Олег Винник, Надежда Мейхер, Тарас Цымбалюк, Дарья Петрожицкая, Юлия Санина, Alyona Alyona, Ольга Фреймут. В качестве их партнеров задействованы популярные танцоры Илона Гвоздева, Яна Заяц, Дмитрий Дикусар.

Оценивать танцевальные способности участников в новом сезоне будут Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис.

Партнершей Олега Винника в «Танцах со звездами» стала Алена Шоптенко. Фото «1+1»

Канал запускает и новое реалити-шоу «Майже колишні», которое призвано помочь разобраться в отношениях и сохранить брак парам, находящимся на грани развода. Экспертом проекта выступит известный психолог Ирина Кириченко, знакомая по шоу «Одруження наосліп».

Осенью состоится премьера нового звездного развлекательного шоу «Маскарад», которое является адаптацией румынского формата Mysteries in the spotlight.

В шоу примут участие две звездные команды, которые будут соревноваться друг с другом, чтобы угадать, кто из известных личностей скрывается под маскарадным костюмом.

— Их маски — не просто карнавальные образы, это alter ego владельца, — рассказал руководитель проекта Владимир Завадюк. — Каждый костюм уникален и отражает характер, эмоции звезды, которая его носит.

Уже известно, что в командах-соперниках появятся Наталья Могилевская и Влад Яма.

В новом шоу Наталья Могилевская и Влад Яма будут скрываться под маскарадными костюмами. Фото «1+1»

Осенью состоятся премьеры комедийных сериалов — второго сезона «Великих Вуйків» (продюсер Юрий Горбунов), второго сезона «СидорЕнки-СидОренки». В сериале «Родня» одну из главных ролей исполнила Клавдия Дрозд.

Канал ICTV назвал имя нового ведущего программы «Ранок у великому місті». Вместо Антона Равицкого в эфир вместе с Юлией Зорий и Павлом Казариным будет выходить популярный шоумен из Ивано-Франковска Сергей Лиховид.

В начале лета канал приступил к съемкам шестого сезона популярного сериала «Пес». Осенью состоится премьера комедийного сериала «Козаки. Абсолютно брехлива історія» и экшн-сериала «Доброволец». Его режиссером стал Ахтем Сейтаблаев, а продюсером выступил Игорь Кондратюк. Главную роль сыграл ветеран АТО актер Олег Шульга.

К осеннему телесезону СТБ готовит сразу четыре студийных ток-шоу. В эфир вернется психологический проект «Детектор лжи». Его ведущий — Дмитрий Карпачев. Режиссер Оксана Байрак представит ток-шоу «О чем молчат женщины». Стартуют премьерные выпуски «Один за всех» с Михаилом Присяжнюком и «Таємниці ДНК» с Татьяной Высоцкой.

Началась работа над реалити «Холостячка» с Ксенией Мишиной (актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» и победительница проекта «Танці з зірками» рассказала «ФАКТАМ», почему решила участвовать в этом шоу) и десятым сезоном «МастерШефа».

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