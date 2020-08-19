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Шоу-бизнес

Владимир Остапчук женится во второй раз: ведущий сделал предложение Кристине Горняк (видео)

23:09 19 августа 2020
остапчук

Ведущий Владимир Остапчук решил официально оформить отношения со своей возлюбленной Кристиной Горняк. Для предложения руки и сердца Владимир выбрал особый день — годовщину знакомства.

Признание в любви прозвучало в Стамбуле, где пара проводит романтический отпуск на яхте. Кристина примерила кольцо с бриллиантом и сказала «Да». Видеоподтверждение опубликовано на странице в Instagram.

Напомним, для Владимира Остапчука это будет второй брак. Весной этого года ведущий расторг семейный союз с Еленой Войченко. Пара подала на развод после 12 лет отношений. Двое детей — шестилетняя Эмилия и двухлетний Эван-Александр — остались жить с матерью. От алиментов Елена отказалась.

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