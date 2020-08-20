В четверг, 27 августа, в украинский прокат выходят три новых фильма. Это долгожданный фантастический триллер «Тенет» культового режиссера Кристофера Нолана, биографическая драма «Джуди» с Рене Зеллвегер и комедия «Война с дедушкой», главную роль в которой сыграл Роберт де Ниро.

«Тенет» (оригинальное название фильма Tenet, известен в интернете как «Довод»)

(12+, Великобритания-США, Warner Bros., фантастика, шпионский триллер, бюджет — 200−225 миллионов долларов)

Выход фильма «Тенет» в прокат знаменует собой возвращение в кинотеатры настоящего большого кинематографа. Картина объединяет в себе качества блокбастера и режиссерского кино, впрочем, как и большинство предыдущих работ Кристофера Нолана. За свою карьеру британец снял 11 фильмов. Он дебютировал в 1998 году с триллером «Преследование», сделанном в жанре «неонуар» и сразу обратил на себя внимание критиков. Фильм получил награды четырех кинофестивалей, в том числе в Роттердаме. В 2000 году Нолан представил триллер «Помни», главную роль в котором исполнил Гай Пирс («Секреты Лос-Анджелеса»). Он сыграл следователя страховой компании, который пытается найти убийцу своей жены. Герой получил тяжелую травму, после которой его память способна удержать происходящие события не более 15 минут. «Помни» входит в список 250 лучших фильмов в истории мирового кинематографа по версии сайта IMDB. В 2005 году Нолан снял «Бэтмен: Начало» с Кристианом Бейлом в главной роли. При бюджете 150 миллионов долларов фильм собрал более 374 миллионов долларов в мировом прокате. Как оказалось, это была первая часть трилогии Нолана о Бэтмене. За ней последовали «Темный рыцарь» (сборы — 1 миллиард 4 миллиона долларов) и «Темный рыцарь: Возвращение легенды» (сборы — 1 миллиард 81 миллион долларов). Критики считают трилогию Нолана лучшей экранизацией комиксов о Бэтмене. Режиссеру удалось сделать эти фильмы не только зрелищными, но и наполнить их глубоким смыслом. Поклонники творчества Кристофера Нолана, конечно, помнят и другие его работы — триллер «Бессонница», главные роли в котором исполнили Аль Пачино и Робин Уильямс, мистический триллер о двух иллюзионистах «Престиж» с Кристианом Бейлом, Хью Джекменом и Скарлетт Йоханссон, фантастический триллер «Начало» с Леонардо Ди Каприо, фантастическую драму «Интерстеллар» с Мэттью Макконахи и Энн Хэтауэй, военную историческую драму «Дюнкерк», получившую три премии «Оскар». Почти во всех своих фильмах Нолан любит играть со временем. «Тенет» не стал исключением.

Главный герой — агент могущественной тайной организации Tenet, который отправляется в опасное путешествие по миру и во времени, чтобы предотвратить Третью мировую войну. Его сыграл Джон Дэвид Вашингтон, звезда фильма «Черный куклуксклановец». В картине также задействованы знаменитый Майкл Кейн, чья блестящая карьера в кино продолжается уже почти 60 лет (Кейн и Джек Николсон -являются двумя актерами в истории, которые номинировались на премию «Оскар» в четырех разных десятилетиях — 60-е, 70-е, 80-е и 2000-е), Роберт Паттинсон («Сумерки»), Кеннет Брана («Убийство в «Восточном экспрессе»).

Нолан признается, что работал над картиной почти семь лет. Съемки начались в 2019 году и обошлись в 200−225 миллионов долларов. Режиссер построил целый город в пустыне рядом с Палм-Спрингс (США), предпочел снимать катастрофу с настоящим Boeing, а не воспользоваться компьютерными кинотехнологиями. Съемки проходили в США, Великобритании, Индии, Дании, Норвегии, Италии и Эстонии. Кстати, именно в Эстонии Нолан снял эпизоды, действие которых происходит в Киеве.

По некоторым данным, с учетом рекламной кампании сумма расходов может составить 300 миллионов долларов. В любом случае «Тенет» — самый дорогой фильм в карьере режиссера. Чтобы такая картина стала коммерчески успешной, она должна собрать в прокате не менее 600 миллионов долларов. Пока сложно сказать, удастся ли ей повторить успех «Темного рыцаря». Этому может помешать пандемия COVID-19, из-за которой премьера «Тенета» уже трижды переносилась. В большинстве стран мира кинотеатры по-прежнему работают не в полную силу, либо вовсе остаются закрытыми. Но руководство Warner Bros. больше не хотело откладывать выход фильма в прокат. В компании рассчитывают, что в первый день «Тенет» соберет не меньше 30 миллионов долларов. Кстати, Нолан отказался от традиционного гонорара. Режиссер получит 20% от общей суммы кассовых сборов согласно его контракту с Warner Bros.

«Джуди»

(16+, Великобритания-США-Франция, 20th Century Studios, биографическая драма, бюджет — 10 миллионов долларов)

Фильм рассказывает о жизни и карьере знаменитой американской певицы и актрисы Джуди Гарленд и снят по мотивам пьесы «Конец радуги», которая с успехом шла в США и Европе на протяжении нескольких лет. Главную роль блестяще сыграла Рене Зеллвегер. Эта работа принесла кинозвезде премии «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и ряд других престижных наград. Поставил картину британский режиссер Руперт Гулд. Он известен своими театральными работами, а также экранизациями произведений Шекспира, сделанными для британского телевидения. Кассовые сборы «Джуди» в мировом прокате превысили 42 миллиона долларов, что является превосходным результатом для биопиков, как называют биографические драмы на Западе.

«Война с дедушкой»

(12+, США, 101 Studios, комедия)

В силу семейных обстоятельств мальчик вынужден делить свою любимую комнату с дедушкой. Такой поворот событий кажется ему невероятной несправедливостью. И он объявляет деду тайную войну, пуская в ход любые методы…

Снял комедию Тим Хилл, известный по фильмам «Гарфилд 2» и «Элвин и бурундуки». В этот раз режиссер обошелся без своей любимой компьютерной анимации. Роль дедушки досталась легендарному Роберту де Ниро. Внука сыграл 15-летний Оакс Фегли («Пит и его дракон»). В картине также задействованы Ума Турман («Убить Билла»), Кристофер Уокен («Девять жизней»), Джейн Сеймур (сериал «Доктор Куин, женщина-врач»).

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что с 20 августа в кинотеатрах можно посмотреть восемь новых фильмов, в число которых вошли две украинские картины — военная драма «Східняк» и мелодрама «Толока».

274

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter