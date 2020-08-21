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Иво Бобул потерял родных из-за коронавируса

10:49 21 августа 2020
иво бобул

Известный певец Иво Бобул из-за коронавирусной инфекции потерял двоих родственников. У младшего брата артиста от болезни скончались супруга и зять. Как известно, родная для Бобула Черновицкая область долго сохраняла печальное лидерство по распространению коронавирусной инфекции. С начала вспышки умерли 249 человек.

«У моего брата умерли жена и зять. Говорилось, что от коронавируса. А на самом деле, кто знает. Для меня это был очень большой удар», — признался артист в программе Сергея Иванова «Антиподы».

«До сегодняшнего дня не могу спокойно реагировать, потому что знаю, как брату трудно, — рассказал Бобул. — Осталась дочь с маленьким мальчиком. Это трагедия. Выхожу на балкон по вечерам и говорю со Всевышним. Что же люди натворили такого, что им это все?».

Напомним, город Черновцы и два района Буковины остаются в красной карантинной зоне. 15 августа было объявлено, что ситуация с коронавирусом в области стала более угрожающей, чем была в апреле-мае

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