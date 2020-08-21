- 11:29 Курс доллара пошел вверх: чего ждать после праздников
- 11:08 Умер тесть Петра Порошенко
- 11:03 Легендарному Михаэлю Баллаку удалили опухоль
- 10:49 Иво Бобул потерял родных из-за коронавируса
- 10:21 «ПСЖ» — «Бавария»: прогнозы букмекеров на финал Лиги чемпионов
- 10:15 Словения определила Украину в «красную» зону: что это значит
- 10:15 Памятник на века: в Одессе мешавшее стройке дерево залили бетоном
- 09:48 «Севилья» – «Интер»: онлайн-трансляция финала Лиги Европы
- 09:40 Расширяйте забастовки: Тихановская записала новое видеообращение к протестующим белорусам
- 09:34 В Украине подтвердили уже сто тысяч случаев заражения COVID-19
- 09:08 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:05 Чемпион мира расстался с женой-эскортницей прямо на свадьбе
Иво Бобул потерял родных из-за коронавируса
Известный певец Иво Бобул из-за коронавирусной инфекции потерял двоих родственников. У младшего брата артиста от болезни скончались супруга и зять. Как известно, родная для Бобула Черновицкая область долго сохраняла печальное лидерство по распространению коронавирусной инфекции. С начала вспышки умерли 249 человек.
«У моего брата умерли жена и зять. Говорилось, что от коронавируса. А на самом деле, кто знает. Для меня это был очень большой удар», — признался артист в программе Сергея Иванова «Антиподы».
«До сегодняшнего дня не могу спокойно реагировать, потому что знаю, как брату трудно, — рассказал Бобул. — Осталась дочь с маленьким мальчиком. Это трагедия. Выхожу на балкон по вечерам и говорю со Всевышним. Что же люди натворили такого, что им это все?».
Напомним, город Черновцы и два района Буковины остаются в красной карантинной зоне. 15 августа было объявлено, что ситуация с коронавирусом в области стала более угрожающей, чем была в апреле-мае600
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...
Ветер: 2 м/с С
Давление: 745 мм