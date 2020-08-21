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Шоу-бизнес

Леся Никитюк блеснула эффектным нарядом на фоне сельского дома (фото)

11:03 21 августа 2020
Леся Никитюк

Известная телеведущая Леся Никитюк проводит свой отпуск в Николаевской области. При этом она в ярком наряде позирует на фоне местных видов. Ранее телеведущая похвасталась рельефным прессом.

Впечатлениями об отдыхе Леся Никитюк поделилась в своем Instagram.

«Сегодня я поймала себя на мысли, что об острове Кюрасао я знаю больше, чем о Первомайске. Ну что же, встречайте Первомайск, Николаев, Коблево», — написала телеведущая.

Также она попросила написать в комментариях, куда в этом районе можно съездить.

Однако в комментариях фолловеры не столько рекомендуют места для поездки, сколько восхищаются эффектным образом Никитюк:

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк раскрыла секрет, как ей удается иметь идеальную фигуру.

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