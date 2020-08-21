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Михаил Ефремов внезапно решил сменить адвокатов
Российский актер Михаил Ефремов, над которым продолжается суд по делу о нарушении правил дорожного движения, в результате которого погиб человек, решил отказался от всех адвокатов, намереваясь найти защитников посильнее.
Он также заявил в суде, что хочет перевести Пашаева и Шаргородскую в статус консультантов.
Об этом сообщают Telegram-каналы «Раньше всех. Ну почти» и Mash.
Известно, что заседание по делу Ефремова отложено на 24 августа в связи с поиском нового защитника.
Напомним, 21 августа в суде планировался допрос самого Михаила Ефремова.
О том, как прошло вчерашнее заседание суда по делу Ефремова, и что говорили свидетели, подробно в материале «ФАКТОВ».118
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