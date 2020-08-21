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Популярная актриса призналась в редкой аллергии
Завершилась работа над вторым сезоном сериала «На твоей стороне». Съемки продолжения популярной мелодрамы канала «Украина» проходили в Киеве и Киевской области — в городской больнице, на улицах и даже конном клубе. В павильоне были построены декорации больничной палаты — по сюжету главная героиня, которую сыграла популярная актриса Дана Абызова, — нейрохирург.
- Моя героиня — Анастасия Стрелецкая — будет продолжать борьбу против «системы», — рассказала «ФАКТАМ» Дана. — Для меня работа в продолжении сериала стала огромным опытом и возможностью проявить, в том числе, свои физические способности — уже не терпится посмотреть, что получилось на экране.
- Известно, что вы занимаетесь триатлоном.
— Да, и мне этот вид спорта очень нравится! Может, я не смогла бы стать каскадером, но с удовольствием выполняю все трюки. Конечно, если понимаю, что физически способна это сделать. У меня нет страха. Кстати, именно на съемках этого проекта я сумела побороть страх крови. Хотя был момент, когда мне и самой пришлось просить помощи медиков.
- Что тогда случилось?!
— Была одна сцена, где главный герой — Макс — катает Настю на лошади. Очень медленно, в спокойном темпе. Но, оказалось, что у меня аллергия на лошадей, поэтому пришлось срочно пить таблетки. Кстати, мой супруг, актер Алексей Морозов тоже аллергик. Так что, к сожалению, домашних любимцев у нас нет. А я лишь мечтаю о собаке.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что во Львове стартовали съемки фильма по повести Кузьмы Скрябина.82
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