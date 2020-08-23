Как две капли воды: Дмитрий Шуров показал подросшего сына и поздравил его с днем рождения

Популярный украинский исполнитель, фронтмен группы Pianoбой Дмитрий Шуров празднует день рождения сына — Льва. Парню исполнилось 17 лет. Напомним, весной сеть взорвала Оля Полякова, которая поздравила дочь Машу с днем рождения.

На фото, которое счастливый отец выложил в сеть, именинника обнимают мама и папа, при этом сходство Шуровых настолько очевидно, что его отметили все фоловеры певца.

Снимок сопровождается хэштегами #happy birthday, #счастливосознаватьсвоюскромнуюпричастность #кэтомучуду #кэтомуофигевшемучуду #зднемпрапораукраїно.

Напомним, ранее Сергей Притула умилил сеть фото с маленькой дочерью.

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