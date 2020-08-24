До мурашек: DZIDZIO мощно исполнил гимн Украины на Софийской площади Киева

В понедельник, 24 августа, официальное празднование Дня Независимости началось на Софийской площади в Киеве. Гимн Украины исполнил известный певец DZIDZIO.

В начале мероприятий по случаю 29-й годовщины Независимости Украины перед выступлением президента Владимира Зеленского был исполнен гимн страны. Эта честь была доверена известному певцу DZIDZIO. Он спел вдохновенно, мощно и с чувством.

Затем с речью выступил президент Зеленский, после чего он вручил государственные награды. DZIDZIO было присвоено звание «Заслуженный артист Украины».

Напомним, в 2019 году в Украине отменили проведение военного парада на Майдане Независимости, пообещав направить выделенные на организацию этого мероприятия средства на выплату премий всем военнослужащим. Вместо парада прошло Шествие, которое было срежиссировано известными украинскими шоуменами.

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