Вокруг мини-концерта ко Дню Независимости разгорается скандал: песни «Океана Эльзы» и «Бумбокса» использовали без разрешения

На концерте «Песенная история современной Украины», который провели ко Дню независимости, прозвучали песни групп «Бумбокс» и «Океан Эльзы». Но представители этих коллективов заявили, что не позволяли использовать свои композиции.

Как сообщает Hromadske, концерт «Песенная история современной Украины» состоялся в рамках празднования 29-го Дня независимости. На нем «Время и Стекло» исполнили песню «Вахтерам» группы «Бумбокс», а песню «Там, где нас нет» «Океана Эльзы» — хор и Верка Сердючка.

При этом продюсер «Бумбокса» Алексей Согомонов и представитель «Океана Эльзы» Виктория Хоменко заявили, что никто не обращался к группам для обсуждения использования их песен.

Ситуацию с использованием песен прокомментировал в своем Facebook юрист, эксперт адвокат в сфере защиты интеллектуального права Клим Братковский: «Попурри — музыкальное или иное произведение, которое является творческим подбором и расположением отрывков других правомерно обнародованных произведений или имитирующим творческий стиль других авторов или исполнителей или иных исторических эпох».

Отметим, что «музыкальный подарок», как это позиционировали организаторы, понравился далеко не всем. Многие из волонтеров, ветеранов и простых граждан сочли использование песен «Киевлянка», «Шлепки» и других весьма странным, учитывая специфику праздника и наличие войны на востоке страны. Впрочем, нашлись и защитники команды президента Владимира Зеленского, которым концерт был по душе.

Ранее сообщалось, что украинские музыканты создали мощный клип в поддержку белорусов.

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