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Зеленский наградил Дмитрия Комарова и Антона Птушкина государственными наградами

17:36 24 августа 2020
Зеленский

В День Независимости Украины президент Владимир Зеленский присвоил звание «Заслуженный журналист Украины» популярному блогеру Антону Птушкину и известному телеведущему и путешественнику, автору программы «Мир наизнанку» Дмитрию Комарову.

Антон Птушкин

Дмитрий Комаров

В праздничный день звания Героя Украины удостоился известный украинский поэт, драматург, народный артист Украины Юрий Рыбчинский. Орденом «За заслуги» III степени награжден режиссер, актер, телеведущий, народный артист Украины
Владимир Горянский.

Юрий Рыбчинский

Владимир Горянский

Напомним, в январе Дмитрий Комаров вернулся из длительной экспедиции в Китае, когда там уже бушевал коронавирус. Вместе с командой телеведущий провел в Поднебесной полгода. Он поделился своими впечатлениями и рассказал, как украинцам стоит относиться к инфекции.

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