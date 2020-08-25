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Шоу-бизнес

Откровенный наряд для Тины Кароль создали из 15 тысяч бусин (фото)

10:28 25 августа 2020
Тина Кароль

Певица Тина Кароль впечатлила откровенным нарядом во время выступления на праздничном концерте «Песенная история современной Украины» на Софиевской площади ко Дню Независмости. Артистка появилась перед публикой на зеркальной платформе и исполнила каверы на популярные песни «Мiсяць» Натальи Могилевской и «А я пливу у човнi» Ирины Билык. Поклонники Тины Кароль отметили не только оригинальное исполнение хитов, но и наряд певицы, состоящий из топа с декольте и юбки с высоким разрезом от бедра. Комплект от украинского дизайнера Елены Романовой создан из 15,5 тысяч мелких металлических бусин, нанизанных на леску. Над его созданием мастер работала целую неделю беспрерывно, потратив 180 часов.

Напомним, в праздничном концерте ко Дню Независимости приняли участие многие украинские артисты: Павел Зибров, Александр Пономерев, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Олег Винник, Потап, Оля Полякова, Верка Сердючка, Руслана и многие другие.

DZIDZIO, получивший звание заслуженного артиста Украины, покорил публику мощным исполнением гимна.

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