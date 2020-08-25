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Известный украинский актер сделал предложение любимой прямо во время съемок
Известный актер Владимир Гончаров, сделал любимой предложение руки и сердца прямо на съемочной площадке, удивив коллег и саму избранницу. Во время съемок сериала канала «Украина» «Вызов», в котором Владимир играет центральную роль, между дублями устроил романтичный сюрприз коллеге — актрисе Анастасии Лисинчик, которая также играет в этом фильме.
По словам актера, в момент, когда его герой должен был ворваться в пылающую квартиру, он набрался храбрости и решился на ответственный шаг. Между дублями Гончаров опустился на колено, преподнес кольцо Анастасии и сказал: «Ты выйдешь за меня?». Растроганная Лисинчик приняла обручальное кольцо и ответила согласием.
«Я вообще не поняла, что происходит! Только когда увидела кольцо, начали закрадываться мысли…», — рассказала Анастасия.
Напомним, Владимир Гончаров известен ролями в фильмах «Спіймати Кайдаша», «Папик», «Слуга народа-3», «Крепостная».
Анастасия Лисинчик является актрисой театра и кино, играла в сериалах «Мышеловка для кота», «Швабра», «Тайная любовь», «Не женская работа».
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