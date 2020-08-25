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«Океан Эльзы» после длительного перерыва выпустил новую песню (видео)
Святослав Вакарчук, покинувший партию «Голос», после длительной паузы порадовал поклонников новой песней. Группа «Океан Эльзы» выпустила сингл «Коли ми станем собою» из будущего альбома группы, над которым сейчас работают музыканты.
Работа над песней затянулась из-за эпидемии коронавируса. Гитарную партию записывал клавишник Милош Елич, поскольку гитарист ОЭ застрял в США и работал с командой дистанционно. Свою партию он записывал на студии в Нью-Йорке. В записи также принял участие детский хор — это дети музыкантов группы и их друзей.
Режиссером клипа стала Анна Бурячкова.
«Жизнь меняется, и в этом ритме и тревоге мы все больше прячемся в своих маленьких пузырьках, проживая дни в аквариуме одиночества, забывая о том, кто мы есть на самом деле. Мне очень хотелось передать атмосферу и позволить ей измениться в кадре. Дать возможность героям выйти за рамки стеклянной стены и ощутить радость общения, найти себя настоящих», — прокомментировала работу Анна.
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