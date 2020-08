Клип корейской поп-группы BTS установил новый рекорд в YouTube (видео)

Популярная корейская поп-группа BTS вошла в историю, установив новый рекорд в YouTube. Новый клип семерки парней на песню Dynamite за первые 24 часа после его появления посмотрели более 100 миллионов пользователей! Произошло это 21 августа. По состоянию на 25 августа музыкальный видеоролик собрал уже почти 197 миллионов просмотров, и интерес к нему продолжает расти. Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что панк-рейв-группа Little Big, считавшаяся фаворитом конкурса «Евровидение-2020», сняла очень стильный клип на песню Tacos.

Предыдущий рекорд принадлежал другой корейской группе — Blackpink. Он был установлен в июне, когда клип на песню How You Like That за первые сутки посмотрели 86,3 миллиона пользователей YouTube.

Dynamite — первая полностью англоязычная песня BTS. Она войдет в их новый альбом, который музыканты обещают выпустить до конца нынешнего года. Это будет пятый диск корейской семерки.

Тем временем Потап с группой MOZGI наконец выпустили хит Chica Bamboni, ранее взорвавший Тik-Tok.

Добавим, что рекорд для классической музыки в YouTube принадлежит концерту Андреа Бочелли в Милане — в первые же сутки видео набрало 24 миллиона просмотров, сейчас эта цифра превышает 40 миллионов.

325

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter