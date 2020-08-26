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Звезда "Женского квартала" вышла замуж: первые свадебные фото
Звезда «Лиги Смеха» и «Женского квартала» Алина Гордиенко, которая получила предложение руки и сердца от коллеги Романа Блажкевича в июле прошлого года, вышла замуж. Свадьба участников команд «Трио разные и ведущая» и «Де Ришелье» состоялась 20 августа в Киеве, на панорамной террасе на крыше. Поздравить молодых пришли друзья и коллеги по «Женскому кварталу», и родные молодоженов. Первыми снимками Алина поделилась на своей странице в Instagram.
«Все было, как хотели мы. Спасибо всем, кто радовался с нами в этот день. Вот несколько моментов с нашей свадебной вечеринки», — поделилась Алина.
Невеста предстала перед гостями в легком белом шелковом платье на бретельках, а символичную фату прикрепила к очкам.
Судя по фото, церемония и сам праздник прошли весело, с шутками и весельем.
На церемонии не было шефа «Женского квартала» Елены Кравец. У нее выявили коронавирус. Из-за болезни актриса пропустила съемки нового сезона.
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