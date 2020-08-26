27.28 / 27.52 32.00 / 32.46
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Украинский дизайнер одел звезд TikToka

12:50 26 августа 2020
Жан Грицфельдт

Известный украинский дизайнер Жан Грицфельдт создал проект совместно с блогерами-звездами TikTokа. Он оделтиктокеров-миллионников Даню Вегаса, Соню Садовскую, Максима Скомороха, Лану Тимон, Аню Тимошенко и Даню Галицкого в свою трендовую одежду. Целью проекта стало желание обратить внимание общественности на окружающий мир природы, призвать к осознанному потреблению, мотивировать людей быть более избирательными и рациональными в выборе вещей.

Съемки фотосессии проходили в значимых местах родного города Жана Грицфельдта — Киева. Образы четырех стихий — вода, земля, воздух и огонь и пятый элемент — сам человек — олицетворяют внутреннюю свободу людей, несмотря на закрытые границы между странами и ограниченное передвижение из-за пандемии.

— Я давно уже вышел из «системы» и перестал придерживаться фиксированного календаря и шаблонного подхода к выпуску новых коллекций, — сказал Жан. — Все должно меняться и развиваться, без возврата к привычным бизнес-моделям. Учитывая текущие обстоятельства, мой бренд продолжит свой «курс скольжения» по волнам радикальных перемен, меняя темп привычных дат и графиков.

Дизайнер не стал участвовать в очередной Неделе украинской моды, решив устроить показ своей коллекции «Love Kyiv' by Jean Gritsfeldt в новом технологичном формате в одном из киевских автопарков с соблюдением всех правил карантина.

— Адаптивность — новая реальность, — говорит Жан. — Мы можем находиться в осознанном заточении, но с помощью высоких технологий продолжать развиваться. и т ирить.творить.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» стилист Светлана Лищинская назвала трендовые вещи осени.

11

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

убийство

Иностранец задушил женщину в Киеве: появились фото и видео с места происшествия

Мина

Выяснились обстоятельства подрыва на Донбассе бойцов ВСУ

На месте взрыва

Женщину выбросило из окна: в Москве прогремел взрыв в жилом доме (видео)

На месте происшествия

Пьяный майор сбил курсанток в Киеве: пострадавшим девушкам ампутировали ноги

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер