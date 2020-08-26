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Forbes снова признал телеведущую Ксению Собчак самым богатым Instagram-блогером России
Телеведущая Ксения Собчак, угодившая недавно в скандал из-за съемок в закрытом монастыре, снова возглавила список самых богатых звезд, зарабатывающих в сети. Она возглавила рейтинг журнала Forbes. По подсчетам издания, с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года Ксения, у которой 7,7 млн подписчиков, заработала на рекламе около 1,48 млн долларов.
На втором месте оказалась певица Полина Гагарина, развод которой, похоже, пошел только на пользу. Она заработала $ 0,89 млн. На третьем месте — актриса Ида Галич, которая обошла Настю Ивлееву и Регину Тодоренко, которая после сканадала лишилась многих контрактов и опустилась со второй на восьмую позицию.
Полный список выглядит так:
1. Ксения Собчак ($ 1,48 млн, 7,7 млн подписчиков).
2. Полина Гагарина ($ 0,89 млн, 8,4 млн подписчиков).
3. Ида Галич ($ 0,85 млн, 7,1 млн подписчиков).
4. Ксения Бородина ($ 0,77 млн, 15,4 млн подписчиков).
5. Алина Левда ($ 0,76 млн, 5,3 млн подписчиков).
6. Настя Ивлеева ($ 0,61 млн, 17,7 млн подписчиков).
7. Валерия Чекалина ($ 0,61 млн, 6,5 млн подписчиков).
8. Регина Тодоренко ($ 0,6 млн, 8,6 млн подписчиков).
9. Елена Темникова ($ 0,6 млн, 5,2 млн подписчиков).
10. Хабиб Нурмагомедов ($ 0,6 млн, 21,2 млн подписчиков).
11. Ольга Бузова ($ 0,6 млн, 21,7 млн подписчиков).
12. Егор Крид ($ 0,57 млн, 13,1 млн подписчиков).
13. Виктория Боня ($ 0,54 млн, 7,4 млн подписчиков).
14. Алан Енилеев ($ 0,51 млн, 2,1 млн подписчиков).
15. Рита Дакота ($ 0,48 млн, 2,5 млн подписчиков).
Для оценки доходов российских блогеров аналитики отобрали и исследовали 33 медиаперсоны с числом подписчиков свыше 2 млн человек и наибольшим количеством рекламных публикаций за год. Затем эксперты собрали информацию о стоимости таких постов у блогеров и выделили 15 человек.
Собчак удалось выйти на первую позицию даже несмотря на то, что из-за скандального поста о протестах в США с ней расторгла контракт компания «Ауди».51
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