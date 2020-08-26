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Тина Кароль раскрыла детали совместной работы со Snoop Dogg
Популярная певица Тина Кароль, выступившая в откровенном наряде из 15 тысяч бусин в концерте в День Независимости, раскрыла детали сотрудничества со всемирно известным рэпером Snoop Dogg. Премьера их трека Blow your mind состоится уже совсем скоро.
Сотрудничество украинской певицы с американским R & B-исполнителем началось около года назад. Тина подписала контракт с независимым лейблом в США, к чему стремилась долгие годы.
«А до этого я много работала над тем, чтобы артист из Украины мог быть конкурентно способным на этом рынке. Не только в нашей стране. Подписала этот контракт, работала над альбомом, прошло много времени», — рассказала Кароль в «Сніданку з 1+1».
По словам Тины, сотрудничество со Snoop Dogg развилось стремительно с неожиданного телефонного звонка от знакомого.
«Я сидела дома, зазвонил телефон, я знаю человека, который мне звонил. И мне говорят, что у нас для тебя отличная новость, у нас будет сотрудничество со Snoop Dog. А потом мне говорят, у тебя есть час, чтобы ты записала свой кусок, придумала музыку, слова и так далее. Я подумала, у нас есть классные авторы. Порезала песню одного из наших украинских авторов, я с ним сотрудничаю. Взяла этот кусочек, вложила, спела, сделали текст. Все», — поделилась Тина Кароль.
Также певица рассказала, что из-за пандемии коронавируса отказались от съемок совместного клипа, а выпустят лирик-видео на песню.
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