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Шоу-бизнес

Пэрис Хилтон заморозила свои яйцеклетки

18:14 26 августа 2020
Пэрис Хилтон

39-летняя наследница сети отелей Hilton Пэрис Хилтон, которая встречается с бизнесменом Картером Реумом, заморозила свои яйцеклетки. Знаменитость рассказала, что мечтает стать матерью. На такой шаг ее вдохновила подруга Ким Кардашьян. Об этом сообщает издание The Sunday Times.

«У меня был действительно удивительный разговор с Ким об этом. Она познакомила меня со своим врачом, и я была так вдохновлена ею, что на самом деле сделала это. Я думаю, что каждая женщина должна это сделать, потому что вы действительно можете контролировать это и не оказаться в положении, когда вам срочно нужно выйти замуж», — сказала она.

Пэрис уверена, что сможет стать хорошей матерью и мечтает о близнецах — девочке и мальчике. Сейчас она счастлива с бизнесменом Картером Реумом, с которым готова построить крепкую семью.

«Наконец-то я нашла свою пару, человека, с которым я хочу провести остаток своей жизни и создать семью», — сказала Хилтон.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что хореограф Илона Гвоздева скоро во второй раз станет матерью. На последнем сроке беременности она решилась на участие в шоу «Танці з зірками».

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