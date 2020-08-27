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Суд отказал Роману Полански в восстановлении в Американской академии киноискусств
Известный режиссер Роман Полански, представивший в начале года свою новую картину «Офицер и шпион», проиграл иск о своем восстановлении в составе Американской академии киноискусств.
Такой вердикт вынес Верховный суд округа Лос-Анджелес (штат Калифорния), пишет Variety.
Согласно информации издания, получивший в 2003 году премию «Оскар» Полански был исключен из киноакадемиков в 2018 году в связи с признанием его виновным в сексуальных домогательствах. Дело против режиссера не закрыто до сих пор. Полански живет в Европе, власти США запрашивали его экстрадицию, но получили отказ.
В апреле 2019 года Полански подал в суд на Академию, утверждая, что его исключили без предупреждения и без справедливого процесса.
Судья Мэри Стробел согласилась с тем, что Академия могла предупредить режиссера заранее о голосовании по вопросу его исключения. Однако, по ее мнению, Академия имела все основания исключить Полански из своих рядов и взвесила такую возможность тщательно и объективно.
Адвокат Гарланд Браун, представляющий интересы Полански, заявил, что не будет обжаловать вердикт судьи. По его словам, членство в Академии «ничего не значит» для его клиента.
Напомним, Полански скрывается от американских правоохранительных органов в течение 40 лет. В 1978 году он бежал из США в Европу, чтобы избежать суда за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней в 1977 году.
Режиссер пошел на сделку с правосудием — признал себя виновным, согласился на прохождение психиатрического обследования в течение трех месяцев в госпитале для преступников при калифорнийской тюрьме города Чино. Однако, пройдя обследование, он испугался, что прокуроры не сдержат обещания относительно условного наказания, и навсегда покинул пределы Соединенных Штатов. Прокуратура штата Калифорния объявила Поланского в розыск, и до сих пор лицо одного из лучших режиссеров мира можно увидеть в картотеке разыскиваемых интерполом преступников.
Режиссер является гражданином Франции и Польши, вместе с женой — актрисой Эммануэль Сенье — проживает в Париже.
Поскольку он уже понес наказание, ни одна, ни другая страна не выдают его американскому правосудию.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в 2017 году давно ставшая совершеннолетней Саманта Геймер заявила о том, что потребует закрыть дело против кинематографиста, поскольку устала от судебных тяжб. К сожалению, суд Лос-Анджелеса отклонил ее просьбу, посчитав, что продолжение дела против Полански — в интересах самой Геймер.7
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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