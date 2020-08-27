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Убийце Джона Леннона в 11-й раз отказали в досрочном освобождении
Марку Чепмену, который 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке застрелил легендарного музыканта Джона Леннона, в 11-й раз отказали в досрочном освобождении.
Об этом пишет портал TMZ.
Уточняется, что новое заявление Чепмен сможет подать в 2022 году. Ранее он просил об освобождении в 2018 году, однако ему отказали, объяснив, что его выход из тюрьмы будет «несовместим с благополучием и безопасностью общества».
В 2018 году преступник рассказал, что специально использовал экспансивные пули, чтобы наверняка убить Леннона. Чепмен подчеркнул, что с каждым годом испытывает все больше стыда из-за совершенного преступления. Он добавил, что пытался отговорить себя от убийства, однако «был уже слишком погружен в это».
Напомним, что 8 декабря 1980 года Чепмен пять раз выстрелил в Джона Леннона возле его дома в Нью-Йорке. Четыре пули попали в музыканта и оказались смертельными. Полиция обнаружила преступника сидящим на тротуаре и читающим «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера, из-за чего в США за книгой закрепилась дурная слава. Чепмена приговорили к пожизненному заключению с правом просить об условно-досрочном освобождении через 20 лет.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что незадолго до смерти Джон Ленно выпустил свой последний диск Double Fantasy. В то же время в список 100 лучших песен в истории вошли 19 композиций группы The Beatles, в том числе Yesterday, которая заняла первое место.35
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