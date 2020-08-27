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Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями: первое фото малышки
35-летняя американская певица Кэти Перри, которая обнажилась беременной в новом клипе, впервые стала мамой. Она подарила своему мужу, 43-летнему актеру Орландо Блуму дочь. Малышку назвали Дейзи Дав. Радостной новостью пара поделилась в инстаграме UNICEF, послами которой они являются.
Звездные родители поделились первым фото новорожденной, показав ее крохотную ручку, и поделились эмоциями.
«Мы находимся в любви и чудесной атмосфере. Дочь появилась на свет легко и без осложнений», — рассказали молодые родители. Они призвали фанатов жертвовать деньги на то, чтобы в странах с неразвитой медициной дети рождались здоровыми и счастливыми, как их Дэйзи.
У Орландо есть 9-летний сын от бывшей жены Миранды Керр.
Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум вместе уже четыре года. Этим летом они планировали сыграть свадьбу, но церемонию отложили из-за коронавируса.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что украинские артисты Тарас Тополя и Alyosha стали многодетными родителями — у них родилась дочь Мария.436
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