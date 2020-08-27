Игорь Кондратюк рассказал о потере матери

Известный телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк впервые рассказал о том, как пережил смерть матери. Самого близкого человека не стало, когда ему было всего семь лет. Маму Кондратюка убила тяжелая болезнь.

«У нее был рак. В те времена рак… Они только в феврале заметили, что с грудью есть проблема, и в июне ее уже не стало», — признался Игорь Кондратюк в интервью программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

За несколько месяцев жизни семьи разделилась на «до» и «после». А потом у Игоря появилась вторая мама. Мальчик рос замкнутым ребенком, а районная библиотека стала его вторым домом.

«Мне казалось, что все, что там было интересное, я перечитал. Может, это был такой способ защиты себя от семьи, у меня была новая мама, брат маленький, не знаю», — рассказал телеведущий.

Свою личную жизнь и семью он оберегает от лишнего внимания, редко появляется с супругой Александрой, с которой отметил 20 лет семейной жизни, на публике. По словам Игоря, последний раз он с женой и детьми появлялся на обложке журнала лет 15 назад. Пока жена остается дома, рядом с шоуменом на мероприятиях появляются его симпатичные коллеги или подопечные. Кондратюку даже приписывали роман с одной из участниц талант-шоу. Но Кондратюк отметает все сплетни.

«Просто мы шли вместе по красной дорожке, это ничего не значит. Моя жена не любит этого, может комплексует, это не имеет значения. Просто это ее выбор, я уважаю свою жену», — уверяет Игорь.

Александра работает вместе с ним. Она — финансовый директор.

Ранее Игорь Кондратюк в интервью «ФАКТАМ» рассказал о своем непростом пути к успеху и закулисье украинского шоу-бизнеса.

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