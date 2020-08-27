The Hardkiss и Monatik выпустили совместный клип "Кобра" (видео)

Рок-группа The Hardkiss и мультиартист Monatik, трогательно поздравивший жену с днем рождения, порадовали поклонников мощной коллаборацией. Они записали украиноязычный трек «Кобра» и сняли на него атмосферный клип.

Слова песни написала Юлия Санина, а музыку — совместно с мужем, музыкантом Валом Бебко. Он же выступил и режиссером клипа.

«Опасная любовь… Мощнейший музыкальный поцелуй! Я получил огромное удовольствие от работы и просто Вас обожаю, ребята! Вы прекрасны и безгранично талантливы. Я рад, что-то, о чем мы так давно с вами беседовали, размышляли и думали, все же произошло», — прокомментировал совместную работу Monatik.

Он добавил, что 2020-й стал для него годом музыкальных экспериментов. Дмитрий Монатик уверен, что будущее музыкальной индустрии именно за мощными коллаборациями артистов. В творчестве важно не оставаться одному.

«2020 безусловно, очень сложный год для всей планеты. Но, я более чем уверен, все происходит для того, чтобы люди стали ценить друг друга… каждый драгоценный миг проведенный вместе. Именно вместе. Объединившись. Цифры говорят сами за себя. В этом году нельзя быть одному! Я убедился в этом во время карантина и окончательно решил, что лично для меня, это будет год экспериментов и коллабораций! Когда, если не сейчас?», — говорит Монатик.

Ранее впервые после длительной паузы свой новый клип «Коли ми станем собою» выпустила группа Святослава Вакарчука «Океан Эльзы».

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