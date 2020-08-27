Выступавшая в Крыму Нонна Гришаева спокойно отдыхает в Одессе: сеть вскипела от негодования

Родившаяся в Одессе актриса Нонна Гришаева, занесенная в базу «Миротворца» из-за посещения Крыма в 2016 году, спокойно отдыхает в Одессе. На своей странице в Instagram она делится фото и видео с хэштегом «моя Одесса». Сеть вскипела от возмущения. Гневный пост опубликовал в Facebook Аркадий Бабченко. Он напомнил, что Гришаеву не пустили в 2017 году в Украину со спектаклями. Тогда Одесское отделение Всеукраинского объединения «Свобода» направило обращение к главе Службы безопасности Украины, а также к главе Государственной пограничной службы с требованием отреагировать на запланированный визит в Одессу российской актрисы Нонны Гришаевой.

Российская актриса извинилась за отмену спектакля и ехать в Украину не решилась. А сейчас она спокойно смогла посетить Одессу.

В программе Тиграна Кеосаяна Гришаева негодовала и якобы не понимала, за что ей запретили выступить в Украине и какую угрозу она несет «молодому государству Украина».

Напомним, ранее СБУ запретила въезд в Украину ряду российских артистов, посещавших оккупированный Крым с нарушением законов Украины. Пограничная служба завернула из аэропорта «Борисполь» певицу Глюкозу, которая пыталась скрыть, что посещала полуостров после 2014 года. Позже российская артистка пожаловалась, что ее вынудили произнести фразу про украинский Крым.

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