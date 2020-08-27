Брэд Питт встречается с 27-летней немецкой моделью, и это серьезно (фото)

В среду, 26 августа, в аэропорту город Ле-Кастелле на юго-востоке Франции приземлился частный самолет, прибывший из Парижа. Туда он прилетел из Лос-Анджелеса. На борту, как выяснилось, находились знаменитый голливудский актер Брэд Питт и немецкая топ-модель Николь Потуральски. Очевидцы утверждают, что парочка вела себя как влюбленные подростки, не стесняясь проявлять нежные чувства на публике.

Появившиеся тут же фотографии, сделанные папарацци, произвели фурор в западных СМИ. Все были уверены, что 56-летний Питт встречается с актрисой Алией Шокат. О его отношениях с 27-летней Потуральски никто не даже не догадывался.

Из аэропорта Брэд с подругой направился в принадлежащий ему шато Мираваль. Этот дом он купил вместе с Анджелиной Джоли в 2011 году за 67 миллионов долларов. Затем они вместе вложили в его ремонт и обновление еще не менее 10 миллионов долларов. Когда супруги расстались в сентябре 2016 года, они быстро разделили имущество. Шато достался Питту. Кстати, именно во Франции Брэд и Анджелина в 2014 году сочетались законным браком. И вот теперь он привез сюда Николь. Поклонники Питта тут же увидели в этом некий важный знак.

Шато на юго-востоке Франции, принадлежащее Брэду Питту

Пресс-секретарь актера отказался комментировать его поездку с немецкой топ-моделью. «Это частная жизнь Питта», — заявил он.

Западные СМИ тут же бросились составлять досье на Николь. Известно, что у нее польские корни, но выросла она в Германии. Ее детство прошло в Руре, промышленном регионе страны. Девочке было 13 лет, когда родители повезли ее в парижский Диснейленд. Там на нее обратил внимание представитель одного из модельных агентств, специализировавшийся на поиске юных талантов. Родители после непродолжительных колебаний согласились на то, чтобы их дочь попробовала себя в качестве модели.

Николь Потуральски 27 лет, у нее есть ребенок

На сегодняшний день Потуральски работает с двумя крупными агентствами — Next Management в Лос-Анджелесе и A Management в Берлине. Столицу Германии указывает как место, где находится ее основная резиденция.

Знаменитый британский дизайнер Вивьен Уэствуд называет Николь лучшей моделью из тех, с кем ей приходилось работать. Только за последние полгода Потуральски появилась на обложках ELLE, Cosmopolitan и Marie Claire.

Она не только красива, но и умна. Николь получила высшее образование в Германии, свободно владеет пятью языками. Она активно защищает животных, основала организацию, которая занимается спасением некоторых видов акул.

По знаку Зодиака Николь — Козерог. Она родилась 2 января. У нее есть сын, но замужем Потуральски никогда не была.

По некоторым данным. Брэд и Николь познакомились еще в прошлом году. Девять месяцев назад они вместе были на концерте Канье Уэста в Лос-Анджелесе. Билеты достал Питт.

Брэд Питт и Николь Потуральски на концерте Канье Уэста в ноябре 2019 года

Они сидели рядом и явно наслаждались не только шоу, но и обществом друг друга.

Читайте в «ФАКТАХ»: Только ли поиск справедливости? Почему Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс с Брэдом Питтом

219

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter