Беременная Светлана Тарабарова показала, как развлекается с мужем на яхте (фото)

Популярная певица Светлана Тарабарова, рассекретившая пол будущего ребенка, показала, как они с мужем развлекаются на яхте. Артистка, ожидающая девочку, опубликовала на своей странице в Instagram фото, на которых она в купальнике позирует на яхте, показав внушительный животик.

«Люблю когда мы вместе на одной волне», — подписала фото Тарабарова.

Напомним, Светлана Тарабарова ожидает второго ребенка. Скоро она подарит сыну Ивану сестричку. Большим семейством они переедут в новый загородный дом под Киевом, в котором сейчас делают ремонт.

Недавно Светлана отметила свой 30-летний юбилей, устроив жаркие танцы.

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