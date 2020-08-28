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Шоу-бизнес

Тина Кароль и рэпер Snoop Dogg презентовали совместную песню (видео)

11:19 28 августа 2020
Тина Кароль и рэпер Snoop Dogg&nbsp;— постер

Украинская певица Тина Кароль, как и анонсировала ранее, выпустила совместный со знаменитым рэпером Snoop Dogg трек Blow Your Mind. Премьера композиции состоялась сегодня 28 августа на стримминг-платформах во всем мире.

Ранее Тина Кароль рассказала, с чего началось сотрудничество с американским R&B-исполнителем Snoop Dogg. По словам певицы, еще год назад она подписала контракт с независимым лейблом в Америке.

«Я много работала над тем, чтобы артист из Украины мог быть конкурентно способным на этом рынке. Не только в нашей стране. Подписала этот контракт, работала над альбомом, прошло много времени, прежде чем первые шаги этой работы стали общественно известны», — говорит Тина.

Певица призналась, что сотрудничество со Snoop Dogg получилась довольно спонтанным. Однажды Тине позвонил представитель американского лейбла и сказал, что у нее будет сотрудничество со Snoop Dog.

«Я сидела дома, зазвонил телефон. И представитель лейбла мне говорит, что у нас для тебя отличная новость, у нас будет сотрудничество со Snoop Dog. Это был первый шок! А потом мне говорят, у тебя есть всего час, чтобы записала свой кусок в треке! Еще один шок! Всего лишь час! Я тут же подумала, у нас есть классные украинские авторы. Сразу же нашла новую песню одного из наших украинских авторов, я с ним сотрудничаю, взяла из нее кусочек, вложила, спела, сделали текст. И получилась цельная картинка», — рассказала Кароль. Также певица поделилась, что в условиях пандемии артисты решили не снимать клип, а выпустить lyric-video.

«Когда общались о клипе, мы поняли, что имена всем известны, все могут зайти на наши страницы в соцсетях и ознакомиться с творчеством. Во время пандемии кривляться в Skype, или что-то еще мы не захотели», — рассказала Кароль.

Ранее своей коллаборацией «Кобра» порадовали поклонников Юлия Санина с группой The Hardkiss и Monatik.

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