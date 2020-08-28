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Шоу-бизнес

"Мебель летала по квартире": MamaRika рассказала о скандалах с мужем

13:33 28 августа 2020
MamaRika

Популярная певица MamaRika, которая тайно вышла замуж за юмориста Сергея Середу в Таиланде, рассказала о семейных скандалах. На карантине молодые супруги много времени проводили вместе, порой громко ссорились и выясняли отношения. Некоторыми семейными моментами они делились на своих страницах в соцсетях. Артистка говорит, что в их отношениях бурлят страсти.

«Место ссорам есть и, слава Богу, — мы же живые люди! Если у людей нет скандалов, нет вот этой страсти, то это — гиблый номер. Иногда надо немножко повыяснять отношения, поразбираться, поговорить, У нас, слава богу, уже не так, как раньше было — до свадьбы, когда летали стулья по квартире, потому что так оно и было — у нас просто летала мебель. Сейчас мы научились доводить до определенного накала и расходиться по комнатам. Брать таймаут пять минут, выходить и говорить — ты была права или ты был прав», — рассказала MamaRika в программе «Ранок з Україною».

По словам певицы, ссорится они с Сергеем могут по самым разным поводам. Причиной последней стало обсуждение съемок клипа. Пара никак не могла принять общее решение.

«За Сергеем последнее слово в проекте, потому что у него очень хорошая чуйка продюсера. Он продюсер MamaRika. Это уже не секрет. Я ему доверяю. Это мой лучший друг, это мой любовник, это мой любимый человек, это мой тыл», — призналась певица каналу «Украина».

MamaRika говорит, что очень любит мужа и готова простить ему многое, даже измену.

«Я бы простила измену, так как в большинстве случаев, когда человек идет налево — виноваты оба, ведь они не услышали друг друга. Или же жена не увидела, что в какой-то момент что-то пошло не так. Я считаю, что мы должны заинтересовывать мужчин. Если это случилось по твоей причине, тогда надо прощать. Где-то ты не одела красивое белье, где-то не услышала его, где-то он хотел внимания, а ты не додала. Они как дети — постоянно хотят внимания», — рассказала MamaRika.

Ранее телеведущая Маша Ефросинина откровенно рассказала об отношениях с мужем Тимуром Хромаевым, сексе и половом воспитании детей.

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