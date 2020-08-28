Дима Билан попал в больницу с воспалением легких

Популярный российский певец Дима Билан, которому достается от хейтеров из-за его пьяной выходки в Самаре, попал в больницу. Артиста госпитализировали с воспалением легких. Об этом он сам рассказал на своей странице в Instagram. Билан обратился с гневной речью к тем, кто оставляет на его странице негативные комментарии и отчитал их за то, что выливают грязь на артистов, не зная об их настоящей непростой жизни.

«Из вас же никто, наверное, не заметил, что я работал все концерты с температурой 37,4−37,8. У меня была слабость и было плохо. Я же об этом никому не сказал. А с виду то кажется, что все прекрасно и замечательно», — заявил певец. Билан пожаловался, что ему приходится работать на износ в ущерб своему здоровью.

«Для тех, кто абсолютно тупой, — очень много остается за кулисами. Бестактные комментарии идут лесом. Никто не знает о моей жизни ничего вообще. В данный момент я в больнице. Я что, ною? Вы знаете, сколько раз я не показывал, что я в больнице? Знаете, сколько раз я стоял с ангиной на концерте? Если кто-то считает, что это все дается просто так, — хрен, два, три, пятнадцать, двадцать хренов лысых вам», — возмутился Билан.

Как пишет КП, Билан простудился после морской прогулки в Ялте. Сначала он неделю занимался самолечением дома, а когда возникли осложнения, обратился к медикам.

Напомним, коронавирус косит ряды звезд украинского шоу-бизнеса. Недуг подхватили телеведущие Маричка Падалко, Оля Фреймут. Переболел участник студии «Квартал 95» Александр Пикалов, а его коллега Елена Кравец еще лечится от «короны» дома.

Слегли с вирусом Снежана и Сергей Бабкины. Жена артиста рассказала, как проходит их болезнь и как они лечатся.

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