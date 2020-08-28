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Шоу-бизнес

Перенесшую инсульт Елену Кондулайнен выписали из больницы

15:21 28 августа 2020
Елена Кондулайнен

Известную российскую актрису Елену Кондулайнен, которая чуть больше месяца назад перенесла инсульт и в тяжелом состоянии попала в реанимацию, выписали из больницы. Дальнейшую реабилитацию 62-летняя артистка будет проходить дома. Вопреки неутешительным прогнозам, врачам удалось подобрать правильное лечение, речь Кондулалйнен восстановилась. Физическое состояние артистки постепенно улучшается.

«Кондулайнен сейчас дома, восстанавливается после болезни», — рассказали, а Театре Луны, где служит актриса. Когда Кондулайнен вернется к работе, пока не уточняют. Ко всему в больнице актриса оступилась, упала и сломала руку.

Напомним, популярность актрисе принесла роль Смерти в фильме «Сто дней до приказа». Заметными стали работы в картинах «Зверобой», «Бабник», «Караван смерти». Также Кондулайнен снялась в одном из ранних отечественных эротических киноопытов «Дафнис и Хлоя».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что российский певец Дима Билан попал в больницу с воспалением легких.

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