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Шоу-бизнес

«НеАнгелы» спели о драматичном расставании с любимыми (видео)

17:44 28 августа 2020
дуэт «НеАнгелы»

Популярный дуэт «НеАнгелы» впервые после длительной паузы порадовал поклонников новой работой. Слава и Вика выпустили лирическую песню «Разорвал». Слова песни написали Андрей Уренев и Сергей Ермолаев, он же стал автором музыки.

«Разорвал» — это диалог с мамой о разрыве с мужчиной, о внутренних переживаниях, об истории любви, которая не имеет продолжения", — говорится в официальном описании трека.

Солисткам Славе и Виктории очень близко то, о чем они поют. Они сами пережили расставания с любимыми: Каминская болезненно разводилась с мужем, а Виктория разорвала отношения с женихом после того, как он сделал ей предложение.

Напомним, Слава Каминская стала участницей шоу «Танці з зірками». Уже в это воскресенье она в паре с Дмитрием Дикусаром выйдет на паркет и исполнит фокстрот.

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