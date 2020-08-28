Алина Гросу намекнула на проблемы в семейной жизни

Популярная певица и актриса Алина Гросу, впечатлившая шикарной фигурой на отдыхе, намекнула на проблемы в семейной жизни. На своей странице в Instagram она опубликовала кадры из нового клипа «Голый король» и рассказала, что в видео бушуют неподдельные страсти, драматические события, которые перекликаются с тем, что происходит в ее реальной жизни.

«Вы все увидите. Я бы сказала, что здесь многое объясняется о моей жизни сейчас, очень хотелось бы, чтобы это видели. Пусть в вашей жизни не случается такой истории, как в моем этом клипе», — поделилась Алина с каналом «Украина».

В последнее время появились слухи, что в отношениях певицы с молодым мужем Александром возникли проблемы. Внимательные пользователи соцсетей заметили, что Алина давно не публикует совместные фото и на отдыхе она проводила время с родителями и младшим братом. Певица не стала ни подтверждать, ни опровергать слухи.

«Я думаю, что кто хочет посмотреть на Александра, может зайти к нему в инстаграм. Я все-таки самостоятельная, как человек и как творческая единица», — лишь сказала Алина программе «Зірковий шлях».

Ранее Алина Гросу рассказывала, что их отношения с Александром до свадьбы не всегда были гладкими. Три года назад влюбленные расстались и прекратили общение. На примирение первой пошла Алина и счастлива, что не побоялась сделать первый шаг.

34

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter