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Шоу-бизнес

Умер актер, сыгравший главную роль в фильме "Черная пантера"

6:09 29 августа 2020
Chadwick Boseman

Американский актер Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в фильме «Черная Пантера», собравшем целое созвездие артистов, ушел из жизни в возрасте 43 лет.

Об этом сообщается в Twitter актера в субботу, 29 августа.

У Боузмана был диагностирован рак толстой кишки III стадии в 2016 году, и он боролся с болезнью последние 4 года, пока рак не перешел в IV стадию.

Недавно Чедвик Боузман вызвал беспокойство у своих поклонников, так как на видеороликах в социальных сетях он выглядел очень худым.

Как пишет портал TMZ, Боузман скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Публично о своем диагнозе он ранее не говорил.

Актер наиболее известен тем, что сыграл первого черного супергероя Marvel в «Черной пантере» вместе с серией фильмов «Мстители». В сообщении о его смерти указывается, что для него было честью оживить короля Т'Чаллу в фильмах.

Боузман родился в США в 1976 году. Он играл в таких фильмах, как «Правосудие» (Justified, 2011), «42» (2013), «Боги Египта» (Gods of Egypt, 2016), «Первый мститель: Противостояние» (Captain America: Civil War, 2016), «Маршалл» (Marshall, 2017), «Мстители: Война бесконечности» (Avengers: Infinity War, 2018), «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame, 2019), «21 мост» (21 Bridges, 2019), «Пятеро одной крови» (Da 5 Bloods, 2020).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что американец Марк Сертич, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой в мире хоккеист, скончался на 100-м году жизни от последствий инсульта.

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