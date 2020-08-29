Светлана Лобода провела лето эффектным пляжным фото в купальнике

Популярная певица Светлана Лобода снова поделилась своим горячим фото в купальнике. Она опубликовала фото в Instagram.

«Лето вышло на финишную прямую. Но рямая дорога к цели должна быть всегда! Я активно занималась спортом, подключила и дочку и маму. Как думаете летние тренировки пошли на пользу? Делитесь своими личными достижениями в комментариях», — написала певица.

Пользователи Instagram активно комментируют фото. Не все из них позитивно восприняли новый пост Лободы.

Как писали «ФАКТЫ», Светлана Лобода, несмотря на карантин и пандемию COVID-19, решилась отравиться на отдых за границу. Вместе с дочками Евой и Тильдой она наслаждалась отпуском в Греции, на острове Миконос.

Также недавно певица представила свой новый скандальный клип «Boom Boom» с PHARAOH. Это дикое видео, смесь гротеска и тик тока, насмешка над реальностью. В клипе можно увидеть шокирующие перевоплощение известных друзей Лободы: Ксении Собчак, Лолиты Милявской, Иды Галич, Екатерины Варнавы…

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