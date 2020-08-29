Новая любовь Брэда Питта оказалась женой его друга-ресторатора (фото)

Новый роман знаменитого голливудского актера Брэда Питта остается в центре внимания мировых СМИ. Как уже сообщали «ФАКТЫ», 56-летний американец прилетел на частном самолете во Францию в компании 27-летней немецкой топ-модели Николь Потуральски. Парочка отдыхает в замке Мираваль, принадлежащем Питту с 2011 года.

Выяснилось также, что Брэд и Николь начали встречаться как минимум осенью прошлого года. Они вместе побывали на концерте Канье Уэста. И это явно было свидание, судя по всплывшим теперь фотографиям.

И вот теперь выяснились новые подробности о том, как познакомились Питт и Потуральски. Британская газета The Daily Mail утверждает, что это произошло в августе 2019 года, когда Брэд в очередной раз посетил в Берлине ресторан Borchardt. Он полюбил это заведение значительно раньше — во время съемок у Квентина Тарантино в картине «Бесславные ублюдки» в 2009 году.

Главный вход в популярный берлинский ресторан Borchardt

Питта и других членов съемочной группы в Borchardt впервые привел актер Кристоф Вальц, сыгравший в картине «охотника за евреями» штандартенфюрера СД Ганса Ланда. За эту роль австро-немецкий актер получил премии «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и множество других кинонаград.

Кристоф Вальц впервые привез Брэда Питта в Borchardt в 2009 году

Оказалось, что Вальц дружит с владельцем ресторана Роландом Мари. Он познакомил ресторатора с Питтом. Роланд и Брэд быстро поладили. С тех пор актер, всякий раз бывая в Берлине, непременно наведывался в Borchardt, где обед для одного посетителя обходится примерно в 150 евро без спиртного.

И вот в августе прошлого года Питт прилетел в Германию рекламировать новый фильм Тарантино «Однажды в… Голливуде». Мари был рад видеть знаменитого приятеля. Он представил Брэда своей жене. Ею оказалась… Николь Потуральски!

Как сообщает The Daily Mail, Роланд старше нее на 41 год. У них есть семилетний сын Эмиль. Однако, по словам одного из близких друзей Мари, 68-летний ресторатор давно считает свой брак с Николь открытым. Роланд философски относится к жизни.

Роланду Мари 68 лет

Мари отказался общаться с журналистами. «Никаких комментариев», — отрезал берлинский ресторатор, когда у него попытались выяснить, что он думает о поездке молодой супруги во Францию в обществе Брэда Питта.

Его друг на условиях анонимности заявил изданию, что Мари не из тех, кто будет устраивать сцены ревности. Он был женат несколько раз, у него пятеро детей от разных женщин.

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