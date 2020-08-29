На второй день после юбилея умер известный советский актер Владимир Андреев (фото)

В субботу, 29 августа, в России скончался народный артист СССР Владимир Андреев. Известному актеру 27 августа исполнилось 90 лет. За свою карьеру он сыграл более чем в 50 фильмах. Последней работой Владимира Алексеевича в кино стала роль в картине «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», который вышел в российский прокат в 2019 году.

Владимир Андреев родился в Москве. В 1952 году окончил актерский факультет ГИТИСа. Спустя два года впервые появился на экране в небольшой роли в фильме «Верные друзья». К наиболее популярным картинам с участием актера относятся «Человек родился», «Голубая чашка», «Битва в пути», «Сказка о царе Салтане», «Сувенир для прокурора».

Владимир Андреев в роли царя Салтана

В конце 60-х Андреев стал режиссером-постановщиком телеспектаклей. Многие зрители запомнили его постановки «Прошлым летом в Чулимске», «Разлом», «Чудаки».

Андреев был хорошо известен как театральный актер и режиссер. Он 70 лет прослужил в Московском драматическом театре им. Ермоловой.

Владимир Алексеевич был женат дважды. Его первой супругой была актриса Наталья Архангельская. Их дочь Ольга вышла замуж за известного актера и режиссера Владимира Басова. В этом браке Ольга родила дочку Ксению и сына Ивана.

Второй женой Андреева стала популярная актриса Наталья Селезнева.

Владимир Андреев и Наталья Селезнева

У них родился сын Егор. Он стал дипломатом. У Егора есть два сына и дочь.

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